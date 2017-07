Dani Coman, despre posibilitatea de a pleca de la Astra: "Discuții cu Răzvan Burleanu au existat tot timpul"

Luni, 03 Iulie, 21:47

Dani Coman a declarat că va rămâne la Astra indiferent de discuțiile pe care le-a purtat cu președintele FRF, Răzvan Burleanu și a vorbit despre șansele giurgiuvenilor de a se califica în grupele Europa League.

Gazeta a dezvăluit zilele trecute că patronul Ioan Niculae a impus reducerea la jumătate a bugetului de salarii, astfel că președintele Dani Coman ia în calcul să demisioneze și să accepte un post la Federație, în sectorul de tineret (detalii AICI).

"Nu văd niciun motiv pentru a pleca acum. Nu mi-am dat nicio demisie și voi rămâne la Astra. Discuții cu Răzvan Burleanu au existat tot timpul, ne înțelegem foarte bine", a spus președintele fostei campioane, citat de TV Dolce Sport.

Acesta a anunțat că echipa sa va mai face și alte transferuri, după aducerea lui Anthony Le Tallec și Piotr Polczak.

"Vor mai veni și alți jucători. În următorii ani Astra se va bate cu echipele fruntașe ale campionatului. Va fi foarte greu să trecem de turul II din Europa League, indiferent de adversar.

Am plecat în cantonament cu 70 la sută din lot format din copii. Eu am încredere totuși în Edi, care nu are cum să nu ajungă un mare antrenor", a spus Dani Coman pentru sursa citată.

ASTRA

Antrenor: Edward Iordănescu (nou)

Veniri: Erico (Pandurii), Marquinhos (Toledo), Mrzljak (liber de contract), Bejan (Chiajna), Vâlceanu (Steaua), Lazar (Pandurii), Chipirliu (Juventus București), Anthony Le Tallec (Atromitos), Piotr Polczak (Cracovia)

Plecări: Budescu, J. Morais, Teixeira (Steaua), R. Alves (Leixoes), Fabricio (FC Ashdod), Sg. Buș (Levski Sofia), Lovin (retras), S. Lung jr. (Kayserispor), Oros (Sepsi), Boubacar (Erzurumspor)