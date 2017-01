De la FC Star Trek, la FC Starbucks: "Data, engage!" :) » 13 MEMEURI ironice după decizia lui Becali de a numi echipa FC Star

timm • 10 Ianuarie 2017, 17:18

Postat de crimson.veritas pe 10 Ianuarie 2017, 15:16

'steaua' nu e nimic ... 'dinamo' nu e nimic ... CSA Steaua Bucuresti, CS Dinamo Bucuresti ... sunt cluburi departamentale de drept public ... FCSB si Negoita Club sunt cluburi diferite de drept privat ... cu personaliati juridice diferite ... care continua activitatea / fondul de comert al fostelor sectii de fotbal (fara personalitate juridica) ale cluburilor CSA Steaua Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti! Fanii le striga cum vrea muschiul lor! Nimic altceva ... din ce aberati zi si noapte cot la cot cu gsp ... nu are nici o legatura cu sitiuatia de fapt sau situatia de drept! Nu ... nu suntem cluburile departamenale ... care au fost botezate de comunisti 'Steaua' si 'Dinamo' ... doar continuam o ramura de activitate care a apartinut o data acestori cluburi ... si FCSB si Negoita Club! Eu nu am nici o problema ca echipa isi scimba numele in FC Real Star .. .sau cum o fi ... daca va aduceti aminte nick-ul meu vechi pe gsp ... a fost ... starchild ...:)) Dimpotriva ... cred ca scimbarea denumirii juridice a socieatii ... trebuia facuta din 2003 ... pentru a ne delimita identiatatea ... de clubul comunist cu acelasi nume! Faptul ca ziceti ca nu suntem steaua ... nu ma ofenseaza ... ma bucura ... atat timp cat nu manipulati audienta ... cu aberatii ... ca nu am avea palmaresul ... nu ma intereseaza numele comunist ... ma intereseaza ce este in spatele acestui nume, oricare nume! FC Real Star Bucuresti ... este cel mai titrat club de fotbal din Romania! CSA Steaua nu exista in fotbal