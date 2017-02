Declarații exuberante ale lui Leo Grozavu după victoria din meciul cu CSU: "Noi jucăm fotbal, nu rupem picioare. Craiovenii au depus contestație? Foarte bine, le urez baftă"

florar • 11 Februarie 2017, 23:31

Postat de observator_federal pe 11 Februarie 2017, 21:31

Botosanenii se pot mandri ca in stilul lor de fotbal, de lupta, au mai invins inca o data Craiova. Ei se mandresc, altii se bucura - la Bucuresti. Oricum, impresia care se contureaza tot mai clar in ultima vreme este aceea ca principala amenintare pentru "echipa lui Gigi Becali" este Craiova si nicidecum Viitorul domnului rege Hagi! Ce situatii penibile in fotbalul romanesc! Chiar se apropie Play-Offul iar Gigi, ca sa nu mai pateasca rusinea de anul trecut, va apela iar la toate mijloacele incorecte "din afara terenului", pentru a-si elimina adversarii. Asta daca nu cumva, aventura lui in fotbal nu va ajunge la final, mai curand decat crede...