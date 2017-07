Detalii incredibile din culise » Motivul surprinzător pentru care Andrei Vlad a refuzat prelungirea contractului cu CSU Craiova

Olteniacus FotbalClub • 03 Iulie 2017, 15:06

luati-l pe branescu imprumt de la juventus torino daca inca mai e sub contract......si dati-l lu dinamoka pe vlad asta ....daca va mai da si pe nistor in afacere ....si asa ei n-au dat un leu pe ei ....i-au luat moka.....craiovei ii lipseste un lider....nistor poate fi un astfel de jucator.......vad ca florin costea s-a transferat cu dina in cipru in liga 2 .....si ei 2 erau buni pt craiova....si asa mititelu l-a luat pe costea la pret de garsoniera in 2005