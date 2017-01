Dezvăluiri » Atac dur al unui fost dinamovist la adresa șefilor și a lui Andone: "Mi-a zis asta cu toți jucătorii de față!" » Reacţia lui Dănciulescu

Luni, 23 Ianuarie, 19:47

Bernhard Janeczek a plecat de la Dinamo după doar 4 luni în care a prins un singur meci, cel cu Dinamo II din Cupa României, câștigat de echipa sa cu 2-1.

Fundașul austriac câștiga 6.000 de euro la Dinamo. Cotat la 250.000 de euro, Janeczek îi atacă pe șefii clubului, dar și pe Ioan Andone, căruia îi reproșează faptul că nu i-a dat șanse de a juca.

"A fost rușinos modul în care s-au comportat cei de la Dinamo cu mine. La început lucrurile au fost în regulă, chiar și antrenorul mă lăuda.

Spunea atunci că am nevoie de timp. După o perioadă nimeni nu mi-a mai zis nimic. N-aș fi spus nimic dacă aș fi jucat prost. Dar eu nu am primit șanse de a juca. Plus că îmi aduc aminte că la două săptămâni după venirea mea a fost adus Luca Ceccarelli, un fundaș din Italia.

El a fost adus de Mutu și a început să joace destul de repede. Andone mi-a zis că nu mai e loc pentru mine într-un moment în care erau toți jucătorii de față", a zis Janeczek pentru laola1.at.

reacţia lui dănciulescu după acuzele lui Janeczek

"Dacă el ar fi confirmat la echipa a doua, cu siguranţă ar fi primit şanse de la Ioan Andone. A făcut antrenamente alături de prima echipă, deci nu poate să se plângă. Înseamnă că nu s-a ridicat la nivelul lui Marici şi Nedelcearu, din moment ce nu a jucat", a spus Dănciulescu, la TV Digi Sport.