Dezvăluiri din vestiarul Stelei » Reghecampf l-a băgat în ședință pe Alibec

Alexandru Chis • 13 Ianuarie 2017, 06:33

Reincalziti o "ciorba" care ne-a mai fost servita acum o luna! In plus nu vad de unde aceasta mare "grija" de ceea ce se intimpla la altii? Cumva doriti neaparat sa semanati "saminta de scandal" la FCSB? In ceea ce priveste Lovin si caracterul sau indoielnic, ar fi bine sa-si aduca aminte de "episodul bricheta" in care a fost un farsor jalnic!