Dialog incendiar între Talpan şi unul dintre steliştii care au dus Steaua în semifinalele UEFA: "Eu pentru cine am jucat?"

Juristul CSA, Florin Talpan, şi fostul fotbalist al Stelei, Nicolae Dică, au avut un schimb încins de replici în direct la TV Digi Sport.

Cei doi s-au contrat în ceea ce priveşte echipa la care a evoluat Dică şi care a ajuns în semifinalele Cupei UEFA, în sezonul 2005-2006.

Dialogul dintre Dică şi Talpan:

Dică: Sunteți singura persoană care își dorește Steaua la Armată. Această echipă trebuie să ajungă în Liga 1, în Champions League, cum au fost obișnuiți suporterii. Puteți să faceți asta?

Talpan: Bineînțeles! Putem ține steagul sus.

D: Sigur? Sunt milioane de suporteri care iubesc Steaua. Astea sunt vorbe. A venit și domnul Moraru la Rapid și a promis multe lucruri și știți bine ce s-a întâmplat, într-un an au declarat falimentul.

T: M-ați văzut cum sunt și cât suflet pun. Credeți vreodată că o să las acest club să dispară sau să ajungă în situația Rapidului? Nu o să se întâmple acest lucru.

D: Ați vorbit mai devreme despre cei care au câștigat CCE. Pe mine mă doare sufletul. Am visat să ajung la Steaua, am câștigat titlul, am jucat o semifinală de Cupa UEFA, am făcut performanță pentru Steaua. Eu pentru cine am jucat?

T: Eu nu recunosc această echipă. Mi-am spus punctul de vedere. Echipa noastră e cea care a câștigat CCE, Supecupa Europei.

D: V-ați bucurat când făceam performanță la Steaua?

T: Bineînțeles. N-am nimic cu dumneavoastră. Nu aveați de unde să știți ce era în acte.

D: E o durere pentru mine. Îmi spuneți că n-am jucat la Steaua. Deci eu n-am făcut performanță pentru Steaua?

T: Îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar nu putem accepta ca legea să fie încălcată doar pentru că unii n-au încredere în noi. Becali a luat fraudulos această echipă, iar legea în România trebuie respectată.

Curtea de Apel București a hotărât că actuala echipă din Liga 1 nu mai are dreptul de a folosi numele și marca Steaua. Decizia finală se va da la Înalta Curte.