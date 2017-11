Dinamo merge azi la CCA să se plângă de arbitraje: "Simțeam că trebuie să dăm 3 goluri ca să se pună unul! E rea-voință sau lipsă de valoare"

Miercuri, 08 Noiembrie, 10:54

Clubul Dinamo va merge astăzi la Comisia Centrală a Arbitrilor pentru a discuta cu vicepreședintele Alexandru Deaconu și pentru a se plânge de arbitraje.

Șefii echipei sunt nemulțumiți de arbitrajele de care au avut parte la două meciuri de juniori A și juniori B, contra celor de la Juventus Colentina, ambele încheiate la egalitate, 2-2, respectiv 1-1.

Dinamoviștii vor depunde memoriu împotriva lui Ionuț Coza, cel care a condus meciul la Juniori A, și împotriva lui Laurențiu Ciuchiță, care a arbitrat partida de juniori B.

"În ambele partide au fost arbitraje tendențioase, strigătoare la cer. Simțeam că trebuie să dăm 3 goluri ca să ni se pună unul. În primul meci, la juniori A, am avut doi jucători eliminați în primele 10 minute. A fost iureș pe întreaga durată a meciului și tot felul de decizii ciudate și rău-voitoare. Totuși, am egalat de două ori.

Când am crezut că nu mai avem ce să vedem în materie de arbitraj slab, la meciul de juniori B, centralul a luat tot felul de decizii bizare. Punctul culminant a fost când am primit penalty, am pus mingea la punctul cu var, iar când jucătorul se pregătea să execute, arbitrul a fluierat și a dat mingea pentru adversari. A fost rea-voință sau arbitrii sunt slab pregătiți. În orice caz, trebuie luate măsuri ", a spus Gabriel Răduță, șeful Centrului de Copii și Juniori de la Dinamo, pentru GSP.RO.