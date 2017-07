Dinamo s-a înțeles cu Albin, dar uruguayanul are probleme » Motivul pentru care amână venirea în "Ștefan cel Mare"

Miercuri, 05 Iulie, 09:00

Albin amână venirea la Dinamo din cauza situației pe care o are cu actuala sa echipă de club, Veracruz.

Juan Albin, 31 de ani, este lovitura de imagine pe care Ionuț Negoiță încearcă să o dea după ce a rămas în urmă în mercatoul de vară, față de rivalele FCSB și CFR. Cele două părți s-au înțeles deja pentru un contract valabil pe un an, cu un salariu lunar de 15.000 € plus bonusuri. Deși prietenul Cosmin Contra spera ca mijlocașul uruguayan să ajungă la începutul acestei săptămâni în România, conform surselor Gazetei, situația contractuală pe care Juan o are la actualul său club îi pune ceva probleme.

Albin mai are contract până în iarnă cu Veracruz, echipă din prima ligă mexicană, iar discuțiile pentru reziliere tergiversează, mai ales pentru că fostul jucător al Petrolului are de încasat niște restanțe financiare destul de mari, la care nu vrea să renunțe. Deși, în primă fază, acesta a anunțat că își va rezolva repede situația, acum fotbalistul le-a transmis oficialilor că nu poate spune exact ziua în care va ajunge.

11.000 €câștigă Nemec pe lună, fiind cel mai bine plătit dinamovist până la venirea lui Albin

"90% este OK, am fost să văd documentele şi cred că în două sau trei zile se va rezolva totul. Juan îşi doreşte să revină în România. Îi ştie pe Contra şi Mutu, a lucrat foarte bine cu ei la Petrolul. Aşteptăm să încheiem contractul cu Veracruz"

Alfredo Regueira, impresar Albin la Digi

"Mutu e terminat!"

Directorul general al lui Dinamo, Adrian Mutu, este în cantonamentul lui Dinamo din Slovenia și participă activ la antrenamente. Analistul DigiSport, Ilie Dumitrescu, l-a ironizat pe "Briliant" după ce a văzut la TV imagini cu fostul atacant al Fiorentinei: "Cred că Mutu are puține probleme cu greutatea, în special în zona abdominală. E terminat, eu îl văd cum merge. Ăsta e cuvântul! La finalizare, ați văzut, nu sunt probleme", a spus Dumitrescu la Digi.