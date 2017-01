Dinamoviștii răzbună plecarea lui Gnohere » Sunt pe urmele unui fost stelist: "A fost încântat de oferta noastră"

Vineri, 06 Ianuarie

Ioan Andone susține că Dinamo a luat legătura cu Lucian Sânmărtean și i-a făcut o ofertă mijlocașului de 36 de ani, care nu a oferit încă un răspuns concret.

Antrenorul dinamovist a declarat că Sânmărtea mai are oferte și din țările arabe, dar a fost încântat și de oferta lui Dinamo.

"Eu am discutat cu el, are oferte din țările arabe. E un jucător excepțional. Poate să fie o soluție pentru noi. E un jucător cu experiență, care ne-ar putea ajuta mult în play-off, în momentele dificile, un fotbalist care poate face diferența. A rămas că discută cu echipele din țările arabe, dar a fost încântat de oferta noastră", a afirmat Andone la TV Dolce Sport.

Fost mijlocaș al Stelei, Sânmărtean a jucat 17 meciuri în acest sezon de Liga 1, pentru Pandurii Târgu Jiu, însă problemele financiare ale gorjenilor au determinat mai mulți fotbaliști să își caute alte echipe în această perioadă de transferuri.

Dinamo l-a pierdutpe Gnohere, după ce atacantul de 28 de ani a ales un transfer la Steaua (detalii AICI).