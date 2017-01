Dinamoviștii vor să-i învingă pe steliști și în Antalya: "Ne motivează acest lucru"

Duminica, 22 Ianuarie

Steaua susține cel de-al doilea cantonament al iernii tot în Antalya. Roș-albaștrii vor da acolo și peste doi foști dinamoviști.

Trupa lui Laurențiu Reghecampf va juca al doilea meci amical împotriva lui Terek Grozny, echipă la care evoluează foștii dinamoviști Gabi Torje și Gicu Grozav.

"Nu am avut nicio contră cât am fost la Dinamo. Am jucat de multe ori în Derby de România, am făcut-o cu plăcere și mereu mi-am dorit să câștig contra lor. Acum va fi un amical, însă tot ne dorim să câștigăm", a spus Torje, conform TV Digi Sport.

”Ne motivează, suntem doi câini aici! Este un amical, dar noi sperăm să-i batem și să ieșim sănătoși din meci” Gicu Grozav

LOT:

Portari: Florin Niță, Eduard Stăncioiu, Ionuț Poiană

Fundași: Gabriel Enache, Gabriel Tamaș, Alin Toșca, Wilfried Moke, Marko Momcilovici, Gabriel Simion

Mijlocași: Adrian Popa, Antonio Jakolis, Ovidiu Popescu, Mihai Pintilii, Muniru Sulley, Vlad Achim, Lucian Filip, William De Amorim, Fernando Boldrin, Vlad Mihalcea

Atacanți: Denis Alibec, Harlem Gnohere, Florin Tănase, Dennis Man, Alexandru Tudorie

AMICALE:

24 ianuarie: Steaua - Vardar Skopje

26 ianuarie: Steaua - Terek Grozny

28 ianuarie: Steaua - Slovan Bratislava

31 ianuarie: Steaua - Wisla Krakovia

02 februarie: Steaua - Hajduk Split