Dinu Gheorghe, ofertă pentru un jucător de la FCSB » Pe cine a pus ochii pentru noua lui echipă

Dinu Gheorghe, conducătorul celor de la ASA Tg. Mureș, a dezvăluit că a vrut să-l transfere la echipa din a doua ligă pe Daniel Benzar.

ASA l-a dorit pe Daniel Benzar, atacantul de 19 ani al steliștilor. Totuși, echipa antrenată de Dică a refuzat oferta.

"Mă așteptam să-l văd mai mult pe Benzar. Am înțeles că cei de acolo sunt foarte mulțumiți de el. Eu am vrut să-l iau la Târgu Mureș. Cei de la Steaua nici nu au vrut să audă de un transfer. Mi-au zis clar că «Este un jucător pe care contăm în acest an competițional»", a declarat Dinu Gheorghe la TV Digi sPORT.

Daniel Benzar, fratele lui Romario Benzar, a venit la FCSB în urmă cu doi ani, fiind adus de la LPS Banatul. Acesta fost împrumutat la Academica Clinceni, formație pentru care a dat 8 goluri în 42 de meciuri.

200.000 €este cota lui Benzar, potrivit transfermarkt.de



Benzar este în cantonamentul celor de la FCSB și este văzut ca o soluție pentru regula jucătorului u21, alături de Man, Grecu și Mihalcea.