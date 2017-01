Dumitru Dragomir râde de strategia lui Ionuț Negoiță: "Managementul naibii la Dinamo"

Sambata, 07 Ianuarie, 12:20

Dinamo a primit doar 250.000 de euro de la Steaua pentru Gnohere, deși formația roș-albastră era dispusă în vară să ofere un milion de euro pentru atacantul francez de 28 de ani.

Dumitru Dragomir a sesizat eroarea managerială comisă de clubul din Ștefan cel Mare și imediat l-a ironizat pe finanțatorul Ionuț Negoiță.

"Managementul naibii la Dinamo. A putut să îl dea pe Gnohere pe un milion de euro în vară şi nu a făcut-o. L-a dat acum pe 250.000 de euro", a spus Dragomir la TV Digi Sport.

"Eu am fost contactat de o persoană. Mi-a spus aşa: «Îl vreţi?». «Da, îl vreau». «Vor un milion pe el». «Nu dau un milion, dau 600.000 euro!». Am ridicat la 700.000 euro şi, acum o oră, la 800.000 euro. Nu am primit niciun răspuns" Gigi Becali, în septembrie 2016