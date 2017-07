Edi Iordănescu a dezvăluit de câți fotbaliști mai are nevoie pentru a completa lotul Astrei: "Am făcut multe improvizații"

Luni, 03 Iulie, 19:15

Edi Iordănescu susține că a apelat la multe improvizații pe durata cantonamentului din Slovenia și le transimte șefilor Astrei că mai are nevoie de patru transferuri pentru a-și completa lotul.

Tehnicianul a adăugat că principalul obiectiv, cel puțin în acest an, este acela al reconstrucției.

"Am înțeles că va fi un an dificil la Astra încă de la început. Obiectivul meu principal e reconstrucția. Eu îmi doresc însă în paralel și anumite rezultate. Este o provocare foarte mare să construiești de la zero. A plecat majoritatea jucătorilor, doar 3-4 au mai rămas.

Am făcut multe improvizații în cantonamentul din Slovenia. Mai avem nevoie de patru jucători ca să acoperim posturile deficitare. Am reușit un transfer cu nume sonor, dar pentru mine numele nu joacă", a spus Edi Iordănescu, citat de TV Dolce Sport.

Astra l-a transferat recent pe Piotr Polczak, un stoper polonez de 30 de ani (detalii AICI). Acesta a jucat 29 de meciuri în ultimul sezon pentru Cracovia și a marcat un gol. Are 5 selecții la naționala de seniori a Poloniei, între 2008 și 2009.

ASTRA

Antrenor: Edward Iordănescu (nou)

Veniri: Erico (Pandurii), Marquinhos (Toledo), Mrzljak (liber de contract), Bejan (Chiajna), Vâlceanu (Steaua), Lazar (Pandurii), Chipirliu (Juventus București), Anthony Le Tallec (Atromitos)

Plecări: Budescu, J. Morais, Teixeira (Steaua), R. Alves (Leixoes), Fabricio (FC Ashdod), Sg. Buș (Levski Sofia), Lovin (retras), S. Lung jr. (Kayserispor), Oros (Sepsi), Boubacar (Erzurumspor)