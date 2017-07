Eric a negociat cu Dănciulescu și are un mesaj pentru dinamoviști: "Nu mai pot aștepta prea mult, am și eu o viață!"

Duminica, 02 Iulie, 18:16

Eric de Oliveira e liber de contract după despărțirea de Gaz Metan Mediaș și e pe lista celor de la Dinamo și ACS Poli Timișoara.

Mijlocașul brazilian de 31 de ani susține că a purtat o primă rundă de negocieri cu Ionel Dănciulescu și recunoaște că ar fi de acord să îmbrace tricoul alb-roșu.

"Am avut o convorbire cu Dănciulescu în urmă cu două săptămâni, dar nu s-a finalizat nimic. N-am primit nicio ofertă concretă. Eu sunt liber de contract, sunt dispus să reluăm negocierile, mai ales pentru o echipă ca Dinamo. Din câte am înțeles, domnul Contra ar fi de acord să vin. Acum trebuie să vedem dacă domnul Adrian Mutu și domnul Negoiță sunt de acord. Dar nu mai pot aștepta prea mult, am și eu o viață.

Eu acum caut ce-i mai bine pentru familia mea. Am 31 de ani și vreau să-mi fac casă aici, la Mediaș. Aș fi dispus să fac o schimbare pentru performanță și pentru o nouă provocare.

Am vorbit și cu Timișoara. Dacă e vorba de performanță, mai las și din pretențiile financiare. E vorba de Dinamo, nu de orice echipă. Dacă vor, știu unde să mă găsească. Eu sunt dispus la orice discuție.

Am și oferte concrete, dar nu pot spune numele echipelor", a declarat Eric la TV Dolce Sport.

Brazilianul a ajuns în România în sezonul 2007-2008, când a fost împrumutat la Gaz Metan de la Metropolitano. De atunci a mai evoluat în țara noastră pentru Pandurii și din nou pentru formația din Mediaș.

6 goluri

în 34 de meciuri în Liga 1 a marcat Eric în sezonul trecut pentru Gaz Metan



49 de goluri

în Liga 1 a marcat Eric în toată cariera sa