EXCLUSIV A refuzat mai multe oferte pentru a merge la Timișoara și anunță: "Am scris istorie la CFR, acum vreau să fiu golgeter și aici"

Articol de — Alin Grigore Luni, 03 Iulie, 15:34

Cristi Bud (32 de ani) a fost golgeterul ardelenilor de la CFR Cluj în sezonul trecut, iar la finalul săptămânii trecute a semnat un contract valabil pe 2 ani cu ACS Poli Timișoara.

Atacantul născut la Baia Mare a vorbit pentru GSP.ro despre obiectivele pe care le are la noua echipă și spune că vrea să fie noul golgeter al Timișoarei.

- Ce te-a făcut să alegi Timisoara, deși ai fost dorit de mai multe echipe din străinătate?

- Am ales Timișoara pentru proiectul de viitor ce l-au creat domnul primar Robu și locuitorii orașului de pe Bega, care își doresc din nou un fotbal frumos și la cel mai înalt nivel. Un alt motiv îl reprezintă faptul că m-am însurat aici, soția mea este din Timișoara și de 7 ani sunt mutat aici la Timișoara.

- Unde o vezi pe Timișoara la finalul sezonului următor?

- Timișoara, cu multă muncă și unitate a grupului, poate ataca play-off-ul pentru jucători talentați are destui.

- Cum ai fost primit de colegi și cum sunt antrenamentele sub comanda lui Ionuț Popa?

- Am fost primit foarte bine ca oricare alt jucător care vine aici. Antrenamentele sunt intense și productive. Drept dovadă sunt cele 14 puncte recuperate pe teren de echipă sub comanda domnului Popa.

- De ce crezi că ai fost îndepărtat atât de ușor de la CFR, mai ales că ai fost golgeterul echipei?

- N-am fost îndepărtat de la CFR, eu am ales să nu îmi mai prelungesc contractul. Am fost golgeter, am scris istorie fiind cel mai bun marcator din istoria clubului. Sunt mulțumit de realizările avute la CFR, am câștigat 5 cupe și am venit la Timișoara să fiu din nou golgeter, așa cum am fost la Mediaș, Milsami, Oradea și peste tot pe unde am jucat.

- Pe cine vezi favorită la titlu în sezonul viitor?

- Favorita mea e CFR Cluj, dar depinde doar de cum se va omogeniza echipa, că are foarte mulți jucători valoroși.

25 de goluri a marcat Bud pentru CFR în Liga 1 din 2009 până-n 2012 și din 2015 până în prezent.

42 goluri

și 5 pasese decisive a strâns Bud în 148 de meicuri jucate in Liga 1

500.000 €e cota de transfer a lui Bud, conform transfermarkt.de



BURSA TRANSFERURILOR ACS POLI TIMIȘOARA

Antrenor: Ionuț Popa (confirmat)

Veniri: Al. Munteanu, V. Crețu (Gaz Metan), Vașvari (FC Botoșani), Țigănașu, Al. Ciucur (Poli Iași), Melinte (Chiajna), Covalschi (CS Afumați), Bianconi (Mogi Mirim), Cristi Bud (liber de contract)

Plecări: Bărbuț (CSU Craiova), Curileac (contract expirat)