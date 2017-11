EXCLUSIV ACS Poli își caută președinte pentru a-l înlocui pe Sorin Drăgoi! Vicepreședintele clubului lămurește situația de la club: "Trag un semnal de alarmă"

Articol de — Vlad Nedelea Marti, 07 Noiembrie, 11:20

Sorin Drăgoi și-a depus demisia din funcția de președinte de la ACS Poli Timișoara. Va rămâne la club până la 1 ianuarie 2018. Vicepreședintele clubului, Radu Birlică, a comentat plecarea fostului candidat pentru șefia LPF.

Deocamdată primarul Nicolae Robu n-a făcut vreo propunere pentru a-l înlocui pe Drăgoi, însă Birlică e de părere că acest lucru ar trebui urgentat.

- Domnule Birlică, de ce a renunțat Sorin Drăgoi la acest post?

- În primul rând trebuie să spun că e o pierdere mare pentru club. Am făcut o echipă excelentă cu dânsul aici un an și jumătate și am realizat performanțe pe care nu le-a realizat nicio conducere la Poli Timișoara. E un om echilibrat și un bun manager. Din discuțiile cu dânsul am înțeles că a plecat din motive personale, extrafotbalistice. N-are nicio legătură cu candidatura la LPF.

- Cine se ocupă acum de lucrurile pe care Sorin Drăgoi le făcea?

- Am preluat sarcinile dânsului, chiar dacă mai e lângă echipă până la 1 ianuarie. Dar și în trecut, când dânsul era mult mai implicat la echipă, o parte din sarcinile sale îmi erau și mie atribuite.

- Aveți deja vreun nume pe listă pentru înlocuirea dânsului?

- Deocamdată n-am discutat și n-am auzit de vreun nume pentru a-l înlocui. Cred că domnul primar va analiza cât mai repede. Situația nu mai poate merge în incertitudine. Să numească mai repede un președinte! Trag un semnal de alarmă pe această cale, interimatul nu e ok nicăieri în lume. Nu e benefic pentru nimeni.

- Dacă vi se va propune dumneavoastra acest post?

- Pot duce mai departe activitatea clubului. Mai ales că eu cunosc în detaliu problemele clubului de zi cu zi. Dar nu mă pot numi singur. Propunerea trebuie să vină din partea domnului primar și a consiliului director. Vom vedea ce decid ei.

- Despre meciul de aseară ce puteți spune?

- Sunt foarte supărat! Echipa a jucat bine până la un moment dat. Consider că antrenorul Popa trebuie respectat, eu îl respect. Știu cât se zbate. Nu întotdeauna antrenorul trebuie să preia vina jucătorilor. Să se trezească și ei la realitate. Poli Timișoara e un brand, să joace pentru el.

- Se mai pune problema ca domnul Popa să fie înlocuit? Echipa joacă destul de bine...

- Noi am discutat mult cu domnul Popa. El pune mult suflet, depune multă muncă. Acest lucru contează. Îți dai seama de omul Popa discutând cu el. E greu de înlocuit un asemenea antrenor. Sunt puțini în România de genul dânsului.