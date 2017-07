EXCLUSIV Acuze incredibile după meciurile care au decis retrogradatele: "Am informații de la jucători" » Situație bizară: au transferat jucători de la echipele care i-au salvat

Dejan Savicevic • 03 Iulie 2017, 11:22

Apropo de salarii, poate nu stiti noualege in care fiecare primarie poate aloca maxim 5% din buget pentru sport. Timisoara are un buget de 300 milioane euro. Din acestia, legal, pot aloca 15 milioane de euro in sport, orice ramura. Asadar e normal ca vor intra mult mai multi bani in viitor in club decat pana acuma. Se va dori performanta, cu salarii marite, cu jucatori care se pot bate pentru play-off.