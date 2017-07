EXCLUSIV Acuze incredibile după meciurile care au decis retrogradatele: "Mințea jucătorii" » Situație bizară: au transferat jucători de la echipele care i-au salvat

Articol de — Victor Vrînceanu Luni, 03 Iulie, 09:13

ACS Timișoara s-a salvat cu un punct câștigat cu Mediaș, în ultima etapă. După salvare, a luat doi jucători de la Gaz Metan. Marin Condescu are informații: "Un jucător de la Gaz care a avut o prestație bună mi-a mărturisit că s-au făcut presiuni mari".

Un play-out care mai mult plictisea s-a încins în ultima etapă, în care trei echipe s-au luptat pentru un loc și jumătate. Adică un loc salvator plus unul pentru baraj. Chiajna, Timișoara și Pandurii au luptat de la distanță, fără să existe programat vreun meci direct.

Ceea ce a însemnat că deznodământul a depins și de adversarele lor. Care a fost programarea din ultima etapă și ce rezultate s-au înregistrat? Voluntari-Chiajna 0-1, Botoșani-Pandurii 2-1, Gaz Metan-Poli Timișoara 2-2.

Actorii din ultima etapă sunt cei mai buni

Chiajna s-a salvat, Poli s-a dus la baraj, unde a învins-o pe UTA, a picat doar Pandurii. Ultima etapă s-a disputat în urmă cu o lună, dar de atunci s-au petrecut evenimente care sporesc acuzațiile care au existat, oricum, la capătul unei runde în care s-a jucat pentru banii din drepturi TV, o sursă de venit sinonimă cu supraviețuirea.

După ce a evitat retrogradarea grație egalului cu Gaz și a victoriei Botoșaniului cu Pandurii, Timișoara și-a orientat scoutingul exact către formațiile cu concursul cărora s-a salvat: i-a luat de la Mediaș pe Valentin Crețu și pe Alex Munteanu, toată banda dreaptă, și pe Gabriel Vașvari, căpitanul de la Botoșani!

Poli, una dintre echipele cele mai sărace din campionat, a atras fotbaliști cu cote bune, peste nivelul obișnuit al achizițiilor pe care le făceau violeții. Cum? Cu salarii mari, mult mai mari decât cele pe care le aveau jucătorii la fostele lor echipe. Brusc, Timișoara s-a hotărât să facă niște eforturi pentru acești fotbaliști. "Vali Crețu a primit 6.000 de euro pe lună, față de 2.500, cât avea la Mediaș", dezvăluie o sursă de la Poli. Mai mult decât dublu!

"Un jucător mi-a povestit totul"

Singura echipă care a avut de suferit în urma ultimei runde: Pandurii. Gorjenii au retrogradat și riscă falimentul în condițiile în care au rămas fără drepturile TV. Marin Condescu a comentat evenimentele recente, cu transferuri de la Mediaș și de la Botoșani către Timișoara: "S-au întâmplat multe în ultima etapă...Un fotbalist de la Gaz Metan mi-a povestit că au existat presiuni mari. El a rezistat presiunii și a jucat foarte bine". Întrebat dacă se referă la Eric, Condescu a râs: "Tu ai zis numele".

Șeful de la Pandurii continuă: "Pe Trtovac nu l-au luat?". "De ce? Credeți că ar fi meritat și el transferul?". "Păi, ca să te convingi, uită-te la faze!".

"Să intervină instituțiile!"

Suspiciunile legate de play-out merg mai departe de o singură etapă. Cu o rundă înainte se mai disputase un meci pe care echipele implicate în luptă îl catalogaseră drept dubios: Chiajna-Botoșani 2-1, după 0-1 la pauză. Condescu face legătura între Gaz-Poli și jocul din Ilfov: "Eu știu de la jucători care au fost discuțiile și la Botoșani în vestiar, și la Mediaș. Când spun "la Botoșani" mă refer la acel 2 pauză 1 final de la meciul lor cu Chiajna! N-am sesizat FRF și LPF, pentru că nu am probe. Informații, cum ai tu, crezi că n-au ajuns și la Federație sau la Ligă? Dar există instituții care pot să găsească și probe dacă vor!".

Eric, noul Ionel Ganea

Eric, fost jucător la Pandurii, a fost ca Ionel Ganea în partida Craiova-Rapid din 1998, adică a încurcat adversara care avea mare nevoie de puncte. Ca și Ganea, brazilianul a dat două goluri. A deschis scorul dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri executată perfect, lângă bară. Apoi a primit mingea în careu, și-a așezat-o cu talpa și a trimis-o pe lângă portar.

A urmat o cursă a Timișoarei, care începuse meciul surprinzător de moale. Cam ca Rapidul în 98. S-a povestit că atunci intrase George Copos în vestiar înainte de meci și anunțase: "Băieți, s-a rezolvat, suntem campioni!". Copos nu știa că victoria nu era "suficient de rezolvată", nu toată echipa Craiovei era de acord. Atunci a fost 2-2 și Rapid a pierdut campionatul. Cu 2-2 acum, Timișoara a rămas în Liga 1.

"Am jucat cu Pandurii și am câștigat. E anormal? Normal era să pierdem? Eu mergeam la reunirea Botoșaniului și am fost sunat de cineva de la Timișoara, pentru prima dată! Până atunci nu cunoșteam pe nimeni de la Poli" Gabriel Vașvari, mijlocaș "Doamne, ferește! E o aberație! Aceste lucruri le spun doar oamenii mici! În acel meci am avut trei ocazii mari să marchez, singur cu portarul, dar am ratat. Dacă voiam să fac ceva necurat, nu cred că aș mai fi atacat poarta, n-aș mai fi ajuns în situațiile alea" Alex Munteanu, mijlocaș "Eu mi-am dorit să marchez și Gaz Metan să prindă locul 8. Am avut primă de obiectiv pentru locul 8. Pe mine nici nu mă interesa cine retrograda. Nu pot să înțeleg cum îi trece cuiva prin minte că ne-am dat la o parte!" Alex Munteanu, mijlocaș

"Kovacs îi mințea pe jucătorii mei că bate Poli!"

Marin Condescu susține că arbitrul partidei Botoșani-Pandurii îi îndemna pe gorjeni să riște pentru victorie, deși lor le convenea și un egal.

- Care arbitri?

- În timpul meciului nostru de la Botoșani, Istvan Kovacs le zicea jucătorilor mei: «Forțați să câștigați, nu fiți fraieri, că Timișoara conduce la Mediaș!». Poli n-a condus însă în niciun moment pe Gaz Metan!

- Adică îi sfătuia să riște, deși ei aveau interesul să păstreze un punct ca să se salveze.

- Da! Pe lângă sfaturile pe care le dădea fotbaliștilor, Kovacs a prelungit meciul 8 minute, până s-au terminat celelalte două partide care contau și s-au știut toate rezultatele. Noi am primit în minutul 4 din prelungiri golul care ne-a retrogradat. Apoi, apropo de arbitri, rămâne cazul meciului nostru de la Târgu Mureș. Marius Avram a pus în pericol sănătatea jucătorilor și pentru asta o să-i facem plângere penală luni.

- Meciul de pe gheață, când jucătorii de la Pandurii au refuzat să mai participe la repriza a doua?

- Da, ne-am adresat TAS și o să revenim în Liga 1 în urma deciziei, o să vedeți! ASA-Pandurii s-a omologat cu rezultatul 0-3, OK, dar ne-au mai penalizat cu încă 3 puncte! Am făcut memoriu, pe care Comisia de Recurs a FRF a refuzat să-l judece, l-a considerat tardiv. Acum sunt două variante: fie TAS judecă pe fond cazul și ne dă dreptate, fie obligă Comisia din România să-l judece. Avram a considerat că au fost condiții în care se putea juca folosind ghete speciale, dar observatorul a scris în raport că au fost minus 7 grade, gheață. Avram cădea încontinuu pe gheață, dacă și-ar fi rupt ceva nu am mai fi pierdut punctele!

- Doamne, ferește!

- Eee, lasă, să nu mai ferească! Din cauza lui am pierdut 1,2 milioane de euro din drepturi TV. Noi suntem în insolvență și o să cerem în Tribunal ca acești bani să fie scăzuți din masa credală, să nu le mai fie achitați creditorilor.