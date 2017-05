EXCLUSIV Adi Mutu a început războiul! Replică pentru MM și FCSB: "Nu vă mai plângeți!"

Articol de — Eduard Apostol Luni, 01 Mai, 14:24

Adrian Mutu, directorul general al lui Dinamo, a reacționat după conferința de presă a celor de la FCSB, în care Mihai Stoica a criticat arbitrajele și erorile împotriva echipei roș-albastre.

Acesta a făcut referire la faultul în careu făcut asupra lui Patrick Petre, în minutul 83 al meciului din tur, câștigat de FCSB cu 2-1.

"Am văzut că ei fac conferințe speciale ca să se plângă de arbitraj. Dacă arbitrul nu greșea în favoarea lor, la meciul din tur, ei nu mai erau acum la distanța la care sunt față de noi. (n.r. 5 puncte). Noi am fi avut un punct în plus, iar ei 2 puncte în minus", a spus Mutu pentru GSP.RO.

Oficialul dinamovist a continuat și mai tăios.

"Ca urmare a presiunilor puse pe arbitraj, FCSB are acum un avantaj asupra noastră. Să nu se mai plângă atât. Strategia lor le-a adus câștig până acum. Dar Hațegan nu este de ieri în fotbal și nu merg astfel de presiuni.

A zis bine Danciu la conferința de presă de ieri, când a spus că Dinamo este cea mai dezavantajată echipă. Dar noi nu am vrut să punem nicio presiune pe arbitraj. Am militat pentru arbitraje echidistante.

Îmi doresc din tot sufletul să nu fie nicio greșeală diseară, în favoarea niciunei echipe. Să câștige echipa mai bună, care sigur este doar Dinamo București", a adăugat "Briliantul".