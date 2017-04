EXCLUSIV Chiajna are 10 meciuri fără victorie, iar președintele clubul este plecat în concediu » Răspunsul conducătorului: "Sunt niște trepăduși"

Sambata, 29 Aprilie, 14:53

Chijana se află într-o situație delicată în acest final de sezon. Are 10 meciuri consecutive fără victorie și este pe locul 7 în play-out, loc retrogradabil.

Seria proastă de rezultate a atras anumite scandaluri. Cristian Tănase, președintele clubului din Ilfov, este plecat în concediu, deși echipa are o situație grea, spre nemulțumirea unor, care consideră că acesta trebuia să fie lângă echipă.

Contactat de GSP.RO, Cristian Tănase a declarat că cei care-l critică vor răul echipei.

"Cei cărora nu le convine și nu văd asta cu ochi buni că sunt plecat, vor răul echipei. Sunt niște trepăduși. Nu le merge cu mine. Când este greu se vede caracterul celor din jurul tău. Eu am făcut sacrifcii foarte mari pentru echipă. Celor care critică, le doresc să aibă câte concedii am avut și eu în 22 de ani.

Anul trecut, de Paște, am rămas lângă echipă. Nu am stat cu familia. La fel și acum 2 ani. Este foarte greu, mai ales pentru familia mea, care suferă cel mai mult. Cui nu-i convine, să meargă la mare de 1 mai și să traverseze marea.

Eu, conducător de echipă, nu joc. Eu trebuie să asigur altceva. Eu mi-am făcut bine treaba. Cei care nu văd cu ochi buni, nu se pricep. Ce să fac? Să joc eu? Să fac blaturi? Să cumpăr echipa adversă? Ce vină am eu? Eu sunt administrator.

Familia mea a pătimit foarte mult în ultimii ani. Am muncit foarte mult. Am făcut foarte mari sacrificii. Eu am riscat mult și am pus foarte mult suflet. Și voi pune în continuare. Datorită colegilor mei, mie și a Consilului Local, avem o situație foarte bună. Avem bani în conturi.

Aseară am avut un coșmar. Am visat că în minutul 90+5 a dat gol Andrei Cristea și am pierdut meciul cu Poli Iași. M-am trezist speriat. Mă consum foarte mult. Am dormit doar două ore după ultimul meci", a spus Tănase pentru GSP.RO.