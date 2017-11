EXCLUSIV Crăciunescu: ”Rusandu e din categoria arbitrilor care au cel puțin o greșeală gravă în fiecare meci! Ăștia sunt arbitrii promovați de «pilangiul» de Deaconu”

Articol de — Victor Vrînceanu Marti, 07 Noiembrie, 16:47

GSP.ro l-a contactat pe fostul mare arbitru Ion Crăciunescu pentru a analiza fazele de arbitraj din meciul de aseară, Juventus - Poli Timișoara, în care ”centralul” Lucian Rusandu nu a acordat trei cartonașe roșii pentru niște faulturi extrem de grave.

Crăciunescu spune că problema este de fapt la conducerea CCA, cavalerii fluierului trimiși săptămânal la meciuri fiind doar niște produse ale lui Deaconu și Vassaras.

- Domnule Crăciunescu, ați văzut Juventus - Poli Timișoara. Rusandu nu a acordat trei "roșii" la intrări criminale. Ce părere aveți?

- Da, am văzut. Doar intrarea lui Cânu la Bărbulescu era de șapte "roșii", dar ce pretenții să mai ai când Rădulescu nu oprește meciul de la Brașov și primește delegări în continuare. Ăștia sunt arbitrii promovați de Alexandru Deaconu.

- Vă gândiți că ar putea fi ceva premeditat?

- Eu pot să mă gândesc la orice, dar adevărul este că această Comisie condusă de Deaconu nu este Comisia Centrală a Arbitrilor ci Comisia Secretă a Arbitrilor. Nu există nicio relație de comunicare cu nimeni. Chiar și Serviciile Secrete mai comunică lucruri, aici nu. CCA e cel mai secret serviciu din lume la ora actuală.

- Revenind la Rusandu.

- Da, el face parte din categoria arbitrilor care nu au meci fără cel puțin o greșeală gravă. Ăștia sunt arbitrii promovați de «pilangiul» Deaconu. Rusandu era la patru metri de faultul lui Cânu. Ce pretenții aveți când Tudorie va sta opt luni cu piciorul rupt, fază horror cu Sibiu și arbitrul care n-a dat nimic la faza aia a fost delegat peste trei zile la meciul CFR-ului, având singura calitate că a fost elevul marelui mentor Deaconu. Toată viața lui, Rusandu a fost susținut de unul căruia nu vreau să-i dau numele, dar despre care Jean Pădureanu spunea ca i-a dat doi porci de 150 de kg fiecare și după a sunat să mai ceară unul. Vă dați seama ce a învățat Rusandu.

- Spuneți că arbitrajele dezastruoase sunt rezultatul unei conduceri defectuoase. Cum vedeți revigorarea arbitrajului românesc.

- Să dispară marele boier care dă delegări internaționale și care e ținut pe 8.500 de euro pe lună și care vine doar în inspecție cu avionul și este așteptat la aeroport cu Mercedesul.

- Vă referitiți la Kyros Vassaras, președintele CCA?

- Da, e foarte bine că este rudă cu Theodoridis și obține delegări internaționale, dar cu arbitrajul intern ce facem? De ce sunt uitați oameni care au făcut ceva în arbitrajul românesc?

La cine vă referiți?

- Adrian Porumboiu, Sorescu, Gheorghe Negherghe, Gheorghe Limona, Ioan Igna și alții. Doamne, mi se zbârlește părul pe mine doar când le pronunț numele. De ce i-a fost refuzat lui Cristi Balaj să fie observator la Liga 1? S-a lăsat de arbitraj, are cunoștinte proaspete, a fost un arbitru foarte bun. Adică sunt mai buni toți foștii asistenți decât Balaj? Au făcut ei niște reguli ca să nu îi zguduie nimeni din locul unde s-au pus. Ca să fii observator trebuie să te duci la divizia D, să stai un an, după în C și tot așa. A ajuns Salomir care a fost dat afară de peste tot să fie instructor regional, observator, prezent pe la toate cursurile. Vă dați seama unde am ajuns?

- Păreți foarte supărat, ce aveți de gând să faceți?

- Eu am o genă de oltean d-asta nenorocită, dacă stau mai mult de zece zile plecat din țara mea înnebunesc, dar mă gândesc foarte serios ca la anul, dacă vor fi tot ăștia, să mă duc la fiica mea în America. Nu mai e de stat aici. Zice lumea de mine că sunt rău și nu știu ce, nu domnule, dar am trăit o mare parte a vieții în arbitraj și nu pot să stau pasiv. Să mergem înainte așa cu repetenții la catedră. Ăștia sunt majoritatea din Comisia Centrală. Nu toți, dar majoritatea. Niște repetenți și corigenți la testele fizice. Mulți au terminat activitatea cu cinci sau șase ani înainte de limita de vârstă pentru că nu mai luau testele fizice, fiind obișnuiți să le treacă la fără frecvență pe pile.