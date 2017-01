EXCLUSIV Cum l-a încurcat Viorel pe Gigi! » GSP dezvăluie ÎN PREMIERĂ protocolul fragil dintre MApN și AFC Steaua!

ticbis • 20 Ianuarie 2017, 11:40

Postat de timm pe 20 Ianuarie 2017, 11:06

Rapidistule si in speta Rapid ti-am explicat cum sta treaba si am avut dreptate 100%. Atunci erai setat pe un drept sportiv castigat pe teren si doar instantele sportive pot anula acel drept. Uite ce spune si GSP ieri ignorantule "Steaua Bucureşti devine de fapt FCSB, însă Steaua Bucureşti va continua să existe sub proprietatea Clubului Sportiv al Armatei. Practic, cel mai mare club de fotbal din România se rupe în două. FC Steaua Bucureşti, aparţinând CSA, va avea palmaresul de la înfiinţare, iunie 1947, şi până în ianuarie 2003. Iar ultimii 14 ani, cu performanţele obţinute, sunt în "CV"-ul clubului patronat de Gigi Becali."