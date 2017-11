EXCLUSIV Decizia lui Dinamo după ce Steliano Filip a petrecut în club » 5 momente în care fundașul a fost în mijlocul scandalurilor

Marti, 07 Noiembrie, 09:58

După scandalul de la Piatra Neamț, Steliano Filip a apărut acum duminică noapte într-o poză în club, cu o frapieră plină de sticle cu vin.

Aproape că nu trece nicio zi fără ca Steliano Filip să nu provoace controverse! După tot circul de la Piatra Neamț, când a băut cu o seară înainte de meciul de Cupă cu Aerostar Bacău, 1-0, fundașul stânga a apărut într-o poză împreună cu Claudiu Belu de la Astra și Carlo Casap de la Viitorul. Fotografia a fost făcută într-un club de noapte, lângă o frapieră plină cu sticle de vin!

Conform surselor GSP, conducerea lui Dinamo nu va lua nicio măsură împotriva lui Steliano pentru că acesta era în timpul liber. Totuși, patronul Ionuț Negoiță e foarte supărat pe faptul că Filip nu se mai potolește odată, cu toate că de când a venit la Dinamo, în 2012, a fost mereu iertat pentru actele de indisciplină și episoadele nocturne.

Gazeta vă prezintă 5 momente discutabile în care fotbalistul de 23 de ani a fost implicat de-a lungul timpului.

1. A chemat o stripteuză în cantonament

În 2012, Filip a avut o discuție online cu stripteuza Alicia Bonita, pe care a chemat-o noaptea în cantonamentul lui Dinamo. Refuzat de Alicia, jucătorul a început să o înjure pe aceasta ca la ușa cortului, motiv pentru care dansatoarea a postat public discuțiile.

În 2013 a apărut în mediul online o poză din perioada junioratului, cu Steliano îmbrăcat în tricoul Stelei. El explica atunci: "Poza e făcută înainte de a veni la Dinamo. După, am fost cu gândul şi cu sufletul numai la această echipă. Colegii mei sunt martori şi pot spune că nici măcar nu mă uit la meciurile Stelei". Fotbalistul a avut probleme mari atunci cu fanii dinamoviști.

Prieten bun cu ex-dinamovistul Marius Alexe, Steliano a profitat de câteva zile libere în vara lui 2014 și a luat la rând cluburile din Mamaia. Într-un final, spre dimineață, cei doi fotbaliști s-au oprit pe plajă, sub influența băuturilor alcoolice, și au urinat în Marea Neagră și pe nisip, fiind surprinși de paparazzi de la cancan.ro.

Tot în 2014, după prima sa convocare la națională, Filip a petrecut în clubul Bamboo până dimineața împreună cu portarul lui Dinamo II, Cătălin Samoilă, și cu mai multe fete. Surprins de paparazzi, Steliano i-a înjurat pe aceștia și a aruncat cu pietre în ei.

Ultimele două săptămâni au fost de foc pentru Filip. După ce a băut până la 5:00 dimineața la Piatra Neamț și a fost amendat cu 3.000 de euro de conducere, fundașul a vorbit cu o tânără pe Instagram și, enervat de situație, fotbalistul i-a făcut bețivi pe suporterii care îl înjură la meciuri. La doar câteva zile, a apărut și poza din club, alături de Belu, Casap și sticlele de vin, postarea stârnind furia ultrașilor încă o dată.

4 goluriîn 125 de meciuri a marcat Filip în Liga 1, all-time

"A fost ziua lui Belu, am fost la un lounge și nici n-am putut sta mult, pentru că venisem cu familia la Timișoara. Era normal să mă duc la ziua lui. Belu e prietenul meu de mult timp, ne cunoaștem de mici și am trecut puțin pe acolo. În plus, eram în timpul liber, dar asta-i lumea. Se caută numai scandal!" Steliano Filip, fundaș Dinamo