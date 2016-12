EXCLUSIV Declarații la superlativ despre Horaţiu Feşnic, cel care conduce în această seară Derby de România: "O să ajungă un arbitru de clasă!"

sakamoto • 22 Decembrie 2016, 13:37

Porumbelu a ajuns la virsta cind omul da in mintea copiiilor. Cit despre valoarea acestui *** va pot spune ca la un meci Caransebes-Poli Timisoara, jucatorul Poparadu de la Poli se afla in careul de 16m al gazdelor, cu mingea la picior. Un fundas al gazdelor, in loc sa degajeze mingea, l-a lovit in tibie pe Poparadu cu toata puterea. Acesta-Poparadu-a cazut la pamint, urlind de durere. Stiti ce a dictat pirlitul lui porumbelu? SIMULARE si cartonas galben lui Poparadu!!! Mare talent, mare borfash!