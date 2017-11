EXCLUSIV FCSB și CFR trebuie să scoată banii pentru a-l lua! Cel mai bun tânăr mijlocaș din Liga 1 are un preț piperat » Tocmai a fost refuzată o superofertă

Articol de — Vlad Nedelea Joi, 09 Noiembrie, 11:00

Olimpiu Moruțan are doar 18 ani, dar a ajuns să fie cotat la 600.000 de euro. E unul dintre cei mai apreciați mijlocași din Liga 1 și e pe lista celor de la FCSB și CFR Cluj, ambele echipe avându-l pe listă și în vară.

Prețul pentru Olimpiu Moruțan nu este mic, Cornel Șfaițer, președintele de la FC Botoșani, anunțând că recent a refuzat o ofertă de un milion de euro plus procent pentru fotbalistul său.

"Mă bucur pentru Olimpiu. E într-o dispoziție foarte bună de joc. Am urmărit atent meciul de ieri și am văzut că a avut o prestație bună. Să nu uităm că e un jucător care crește de la meci la meci. Am spus-o și o repet, prețul lui va fi în creștere. E un jucător monitorizat de multe cluburi, nu ascundem asta.

Nu ne dorim decât să aibă un parcurs cât mai bun în meciurile pe care le mai avem de disputat. În iarnă vom analiza atent oferte pe care le vom avea pentru el. Din discuțiile pe care le-am avut cu el am hotărât să rămână cu noi până în vară. Totuși, nu putem închide ochii la o ofertă foarte bună.

Oricum nu vom discuta la un preț mic pentru Olimpiu. Au fost discuții în străinătate pentru el. Ne ofereau un milion de euro plus procente. Prețul era ok, dar nu am acceptat procentul propus. E un jucător tânăr, e normal să fim atenți la procent. Vorbim despre un jucător care a înscris goluri importante pentru noi, reușite decisive.

Așteptăm să treacă aceste 5 etape și în iarnă discutăm iar. Ne bucură faptul că e în atenția unor cluburi importante din Europa, din Vest. E un număr 10 veritabil. E un băiat echilibrat, care are evolții constante la o vârstă fragedă. Iar cluburile importante, cu scouteri buni, văd aceste lucruri", a zis Cornel Șfaițer pentru GSP.RO.

3 goluri

are Moruțan în acest an. Unul pentru naționala U19, reușit aseară cu Grecia și două pentru FC Botoșani în Liga 1



Viitorul, FCSB și DINAMO L-au urmărit înainte de a ajunge la BOTOȘANI

Înainte de a fi luat de la U Cluj de FC Botoșani, Olimpiu Moruțan a fost în atenția câtorva cluburi importante din România.

Cornel Șfaițer a dezvăluit pentru GSP.RO că pe urmele sale erau deja Steaua, Viitorul și Dinamo: "Mă bucur că a ales să vină la noi. L-au vrut echipe importante din România. Steaua, Viitorul și Dinamo sunt doar câteva dintre ele. Sunt mai multe".

CINE E OLIMPIU MORUȚAN?

Născut în Cluj, mijlocașul de 18 ani a evoluat până a ajunge la Botoșani la Universitatea Cluj.

A debutat la Botoșani la juniori A într-un meci cu LPS Bacău, câștigat la pas de echipa sa, scor 11-2. A înscris atunci de două ori și l-a impresionat de Valeriu Iftime, patronul clubului venind special la meci pentru a-l urmări.

"Am venit să-l văd pe Moruțan. O să auziți de acest băiat. Când ajunge mingea la el, se vede că e fotbalist", zicea atunci patronul echipei.

"E un tânăr cu mari calități. E un vârf al generației sale. Cel mai bine e ca el să vorbească pe teren despre asta. Cred că poate fi un viitor Gheorghe Hagi al fotbalului românesc", spunea Leo Grozavu.