EXCLUSIV Interviu cu Dragoș Firțulescu, fotbalistul care s-a scos la vânzare pe Facebook! De ce a apelat la acest lucru + surprinde când o caracterizează pe Beroe

Articol de — Victor Vrînceanu Marti, 04 Iulie, 18:08

Dragoș Firțulescu, 28 de ani, a semnat cu Beroe Stara Zagora, acolo unde va fi coleg cu un alt român, Sergiu Negruț. Mijlocașul se scosese la vânzare pe Facebook în urmă cu două săptămâni.

A fost la un pas de a semna cu o formație din Cipru, însă în cele din urmă a ales să evolueze în țara vecină.

- Dragoș, în urmă două săptămâni te scoteai la vânzare pe pagina de facebook, iar acum ai semnat cu Beroe Stara Zagora, echipă de primă ligă din Bulgaria.

- Am văzut scris că datorită acelui anunț de pe facebook mi-am găsit echipă (râde). Vreau să lămuresc acest lucru. Eu pe Facebook socializez, mă distrez și mă relaxez. Am postat un videoclip cu realizările mele de la Pandurii și am scris sub formă de glumă acel anunț. Oricum, mi-a plăcut pentru că s-a mediatizat și am adus zâmbete pe fețele românilor. Poporul român chiar are nevoie de așa ceva.

- Totuși, cum ai ajuns la Beroe?

- Antrenorul Aleksander Tomash a venit la meciurile celor de la Pandurii pentru a-l urmări pe Sergiu Negruț, care îi fusese propus. M-a văzut și pe mine, i-am plăcut și m-a întrebat dacă vreau să vin aici.

- Cum e antrenorul?

- Asemănător ca stil cu Flavius Stoican, îmi place asta pentru că eu m-am înțeles foarte bine cu Stoican.

- Ce obiective ai?

- Sper să fiu sănătos și cred că voi crește mult în perioada următoare dacă nu mă accidentez.

- Condiții, salariu?

- Condițiile sunt senzaționale. Există absolut tot ce este nevoie pentru a face performanță. Este un pas foarte important pentru cariera mea. Am vorbit și cu fostul meu coleg de la Craiova, Valentin Iliev, și mi-a spus că este echipa cu cele mai bune condiții din Bulgaria în acest moment și că antrenorul este printre cei mai buni tehnicieni bulgari. Salariul este foarte bun, sunt foarte mulțumit, este o sumă realistă conform valorii mele. Încă o dată fotbalul mi-a demonstrat că dacă ești corect cu el, îți dă ce ai nevoie. În ultimii patru ani am muncit foarte mult pentru că am realizat că fără muncă, seriozitate și în general profesionalism nu poți ajunge un fotbalist bun, chiar dacă te naști cu talent.

- O să stai cu Negruț în cameră?

- Probabil că da. O să ne fie mai ușor să ne acomodăm fiind amândoi români. Cu toate că noi suntem băieți de treabă și ne integrăm repede oriunde.

2 goluriare Firțulescu în Liga 1 în întreaga carieră