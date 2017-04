EXCLUSIV Jucătorul dorit de Becali n-ar refuza oferta de la FCSB: "Vom discuta"

Articol de — Alin Grigore Joi, 27 Aprilie, 10:40

FCSB continuă să-și dorească măcar un nou fundaș central pentru sezonul viitor, iar doi dintre jucătorii pe care ar vrea Gigi Becali să-i transfere sunt de la CFR Cluj.

Răzvan Horj (21 de ani) și Ionuț Larie (30 de ani) sunt preferații patronului de la FCSB, primul lăsând să se înțeleagă faptul că ar accepta să semneze cu formația pregătită de Reghecampf dacă oferta ar fi una bună.

"Eu mai am contract cu CFR-ul încă un an de zile, îmi place foarte mult la Cluj și deocamdată nu mă gândesc la alte echipe și nici nu am fost contactat de nimeni, doar ce am auzit și eu din presă.

Dacă va fi vreo ofertă pentru mine, iar șefii clubului sunt de acord să plec, atunci vom discuta și voi vedea ce trebuie să fac. Eu acum trebuie să mă pregătesc bine aici pentru a putea juca meci de meci și pentru a da un randament cât mai bun", a declarat Răzvan Horj pentru GSP.ro.

24 de meciuri a jucat Horj pentru CFR Cluj în acest sezon din Liga 1

350.000 €e cota de transfer a lui Horj, conform transfermarkt.de

De partea cealaltă, Ionuț Larie l-a refuzat clar pe Gigi Becali, deși se află în ultimele luni de contract: "La Steaua nu voi merge cu siguranță. Ori la CFR, ori în străinătate. Steaua nu-și permite să mă ia. Nu sunt scump, dar am și eu fixurile mele".

1.000.000 €e cota de transfer a lui Larie, conform transfermarkt.de