EXCLUSIV Loteria genunchilor » Rezistă transferurile lui Dinamo? 4 nume importante vorbesc despre operații și recuperarea la genunchi

Articol de — Marius Mărgărit, Victor Vrînceanu, Iulia Iordache Duminica, 02 Iulie, 11:13

Dinamo a transferat fotbaliști care au avut probleme medicale serioase în trecut. GSP a discutat cu mai mulți jucători care au trecut prin operații. Toți susțin că accidentații își pot reveni dacă partea de recuperare a fost corect făcută.

Accidentările din zona genunchilor sunt pentru fotbaliști adevărate coșmaruri, iar pentru unii înseamnă chiar final de carieră. Dinamo a transferat în această vară doi jucători care au trecut fix prin astfel de probleme.

Mijlocașul portughez Diogo Salomao, 28 de ani, și-a rupt în 2014 un ligament încrucișat anterior și a avut nevoie de operație de înlocuire a ligamentului, iar fundașul central grec Giorgios Katsikas, 27 de ani, și-a rupt toate ligamentele încrucișate în 2015, pe când juca la Twente!

Mai mult, următoarea țintă de transfer a lui Dinamo are aceeași problemă! Atacantul celor de la Juventus, Francesco Margiotta, 23 de ani, de-abia și-a revenit, ieșind din sala de operație în februarie, tot după o ruptură a ligamentului încrucișat.

Gazeta a contactat fotbaliști români care au trecut prin astfel de operații pentru a povesti ce înseamnă accidentările la genunchi, recuperarea, dar și jocul de după accidentare. Din spusele acestora, șansele ca noii jucători dinamoviști să confirme în Ștefan cel Mare sunt de 50-50, în funcție de felul în care au parcurs perioadele de recuperare.

Ciprian Marica - ex-atacant echipa națională

"Un genunchi operat nu mai este niciodată ca nou. Mă uit la Falcao, el a reușit să se recupereze fantastic, deși a durat cam mult. De obicei, perioada în care ajungi la forma dinaintea operației durează cam cât ține și absența de pe teren. Lipsești șase luni, cam tot atât îți ia să îți revii. Așa e calculul! Este foarte greu, dar un fotbalist poate să-și revină foarte bine după o astfel de operație. Cel mai important este să faci bine recuperarea, să nu grăbești procesul.

Dacă forțezi e posibil să recidiveze! În genunchi există un mecanism foarte complex, nu îți garantează nimeni că nu se poate întâmpla din nou. Eu am avut patru operații la menisc la același genunchi, chiar dacă am făcut recuperarea cum trebuie. Sunt cazuri și cazuri. În Germania aveam antrenori care făceau mental coaching cu jucătorii accidentați, să-i ajute să treacă de teamă. La început, există o reținere, dar nu durează mult. Eu când intram pe teren uitam că sunt operat și puneam piciorul fără teamă"

Florin Bratu - ex-atacant Dinamo

"La mine nu a mai funcționat. Nu am mai fost niciodată la fel după operația de la genunchi. D-aia m-am lăsat de fotbal la 31 de ani și jumătate. Există și cazuri în care jucătorii au revenit și au jucat chiar și mai bine. În momentul în care te rupi e foarte complicat, în primul rând psihic, pentru că recuperarea este foarte dificilă. Lucrezi zilnic între șase și opt ore pe zi, timp de cinci sau șase luni, până când simți că poți ieși pe teren să alergi. De fapt, e o luptă cu tine însuți.

La mine a durat un an până am putut să reintru pe teren, au fost complicații. Frica de contact durează foarte puțin. Cred că două-trei zile maximum! E instinctul de conservare, dar te fură repede jocul și uiți de asta. Jucătorii nu trebuie judecați strict după aceste accidentări! Dacă recuperarea a fost făcută bine, iar fotbalistul are un organism bun, atunci băiatul poate să fie la fel ca înainte de operație. Cred că important este să nu dureze recuperarea mai mult de șase luni. Dacă se prelungește înseamnă că sunt probleme și e mai greu să mai revină"

Laurențiu Marinescu - mijlocaș FC Voluntari

"Recuperarea este decisivă. Psihic este foarte greu, dar trebuie să ai puterea să te concentrezi pe exercițiile de la recuperare. Frica de a pune piciorul, cum se spune, dispare, dar depinde foarte mult de la jucător la jucător. Nu e o regulă generală. Eu mi-am revenit total după accidentare, a fost foarte neplăcută acea perioadă, dar am reușit să ajung din nou la forma mea".

Sergiu Negruț - atacant CFR, Pandurii

"În lunile de după recuperare faci aceleași exerciții zilnic, e foarte greu din punct de vedere psihic, dar trebuie să respecți cu sfințenie programul de recuperare! Eu am deja trei ani de la operație și mă simt ca nou, nu am mai avut nicio durere. La început, după revenire, mai există dureri care apar și dispar în funcție de intensitatea antrenamentelor. Cam șase luni durează să revii sută la sută, la mine așa a fost, iar acum chiar nu mai am nicio problemă! Cel mai important este să fie recuperarea corect făcută"

Pompiliu Popescu - doctorul de legendă al echipei naționale

"Dacă jucătorii transferați de Dinamo nu au mai confirmat după operațiile de la genunchi nu e obligatoriu să fie de la asta! Poate nu au făcut bine recuperarea sau poate nu au avut parte de un preparator fizic bun, care să îi aducă după recuperare la forma normală. Dacă au sărit etape din recuperare și din pregătirea fizică de după recuperare, e normal ca performanțele să scadă. Ca idee generală, dacă operația e corect făcută și recuperarea la fel, jucătorul se poate recupera fără nicio problemă, sută la sută!"

"Cu Margiotta suntem încă în negocieri, nu e nimic sigur. Știm ce probleme au fost în trecut, dar sunt rezolvate toate. Oricum, nu semnează nimeni fără vizita medicală completă" Adrian Mutu, director general Dinamo "Sunt jucători care pot evolua și după accidentări grave. Acum sunt alte metode de recuperare. L-am urmărit mult pe Salomao, știm cât a fost accidentat, știm cât a jucat"Dănuț Lupu, scouter Dinamo "M-am recuperat foarte bine, a durat totul șapte luni, dar mi-am revenit. Cel mai greu a fost în perioada recuperării, umblam cu cârje, trebuia să iau pastile și să fiu însoțit mai tot timpul" Florin Gardoș, fundaș Southampton, operat de ligamente încrucișate

Pe Obinna l-au refuzat!

Adrian Mutu a încercat o lovitură de imagine în iarnă, prin aducerea atacantului nigerian Victor Obinna, care a jucat printre altele și la Inter Milano. Deși "Briliantul" a insistat mult cu acest jucător, fiind convins de calitățile arătate de Victor în Italia, staff-ul medical dinamovist s-a speriat rău pentru că nigerianul avea ambii genunchi operați, iar testele medicale nu au fost deloc bune. Drept dovadă că dinamoviștii nu s-au înșelat, Obinna este liber de contract și în acest moment.

Falcao s-a recuperat cu greu

Atacantul celor de la Monaco, Radamel Falcao, a stat departe de gazon 175 de zile după ce s-a operat pentru o ruptură de ligamente încrucișate în ianuarie 2014. I-au trebuit experiențe eșuate pe la Manchester United și Chelsea ca să revină. Practic, de abia în sezonul recent încheiat, Falcao s-a ridicat iar la nivelul așteptărilor, reușind să marcheze 30 de goluri în 43 de meciuri în toate competițiile.