EXCLUSIV Negoiță sparge banca pentru favoritul lui Contra! Îl face cel mai bine plătit jucător din echipă

Articol de — Victor Vrînceanu Luni, 03 Iulie, 15:03

Mijlocașul spaniol Juan Albin este 90 la sută al lui Dinamo, iar brazilianul Eric de Oliveira așteaptă un semn de la ”câini” pentru a îmbrăca tricoul alb-roșu.

Dinamo s-a mișcat greu pe piața transferurilor, dar săptămâna aceasta este posibil ca antrenorul Cosmin Contra să primească doi jucători extrem de valoroși pentru Liga 1. Juan Albin, 31 de ani, considerat de Adrian Mutu unul dintre cei mai buni străini care au jucat vreodată în Liga 1, este ca și acontat, iar tehnicul brazilian Eric de Oliveira se cere și el la echipă.

Albin a promis că vine

Surse GSP din anturajul conducerii dinamoviste susțin că Albin va semna cu Dinamo un contract valabil pe un an, cu un salariu lunar de 15.000 €, devenind astfel cel mai bine plătit dinamovist, peste Adam Nemec, care încasează 11.000 € pe lună.

Singurul impediment în calea mutării ar putea fi situația pe care urugayanul o are în acest moment la actuala sa echipă, Veracruz. Mijlocașul mai are contract până în iarnă cu echipa de primă ligă mexicană și are de încasat o sumă restantă destul de mare de la club, la care acesta nu dorește să renunțe. Oricum, ex-petrolistul le-a transmis "câinilor" că își va rezolva sigur situația, rămânând să ajungă în România în a doua jumătate a săptămânii.

"Am avut o convorbire cu Dănciulescu în urmă cu două săptămâni, dar nu s-a finalizat nimic. N-am primit nicio ofertă concretă. Eu sunt liber de contract, sunt dispus să reluăm negocierile, mai ales pentru o echipă ca Dinamo. Din câte am înțeles, domnul Contra ar fi de acord să vin. Dacă e vorba de performanță, mai las și din pretențiile financiare. E vorba de Dinamo, nu de orice echipă. Dacă vor, știu unde să mă găsească. Eu sunt dispus la orice discuție" Eric de Oliveira, la TV Dolce Sport

6 goluri în 34 de meciuri în Liga 1 a marcat Eric în sezonul trecut pentru Gaz Metan

15 goluri în 37 de meciuri a marcat Albin pentru Petrolul