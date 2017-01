EXCLUSIV Negoiță vorbește în premieră despre asaltul lui Badea și Borcea asupra clubului: "Spun asta fără să dau prea multe detalii"

dincolodenori • 19 Ianuarie 2017, 14:25

Postat de unico_biancorossi pe 19 Ianuarie 2017, 14:22

.) le vor distruge pe rand. este inevitabil. vor distruge tot sistemul de valori, tot ce a insemnat mandrie anterioara. sa ne limitam la sport, in generl : e suficient sa ne amintim recenta Olimpiada, unde Romania a fost la cel mai jos nivel de dupa al doilea razboi, pana la care nu prea am existat in sportul olimpic. cele 302 medalii, dintre care vreo 70 la suta obtinute pe alte.. valori, vor ramane Istorie, in ritmul degradant actual. daca se adauga 1-2 medalii pe editie, va fi miracol. au distrus Legende olimpice, nu se impiedica ei de niste cluburi de futbol, chiar daca sunt cele mai mari ale acestei tari. a disparut gimnastica (unde am fost Brazilia acestui sport), caiacul+canotajul, atletismul, luptele, halterele, etc, ce vorbim de 2 cluburi de futbol ? asta e, la buna vedere, zi buna sa ai/avem, nebunia continua cu o liga mai impotenta decat a fost chiar si acum 100 de ani, la infiintarea ei.