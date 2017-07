EXCLUSIV Noul transfer al Astrei explică de ce a plecat din Portugalia pentru a veni în România » Obiectivul propus: "Colegii trebuie să știe asta"

Articol de — Vlad Nedelea Duminica, 02 Iulie, 12:06

Bogdan Chipirliu a semnat cu Astra Giurgiu. Liber de contract, atacantul a fost la un pas de a ajunge în Portugalia, la Nacional Madeira.

Vârful de 25 de ani a semnat pe 3 ani cu fosta campioană și a vorbit cu GSP.RO despre această mutare.

- Bogdan, toată lumea te dădea plecat în Portugalia, dar ai ales Astra în cele din urmă...

- Da, am venit aici pentru că văd Astra ca pe o provocare. Este unul dintre marile cluburi ale României și în plus reprezentăm țara în cupele europene, ceea ce înseamnă o șansă în plus pentru mine.

- Ajungi la Astra într-un moment în care echipa nu-i mai are pe Budescu și Alibec. Tu poți evolua pe aceste două posturi, e o presiune în plus?

- Într-adevăr! Îmi place mai mult în spatele vârfului. Eu îmi doresc să am evoluții cât mai bune sau chiar mai bune decât ale celor doi. Nu va fi ușor, ambii sunt doi jucători fantastici. Dar mai important este să-mi ajut echipa să obțină cât mai multe puncte.

- Totuși, de ce nu ai rămas în Portugalia?

- Din păcate au existat unele probleme legate de contract. Am decis să mă întorc în țară, chiar dacă mi-aș fi dorit să joc în străinătate. Timpul nu e pierdut însă, mai pot face acest pas, mai ales că acum voi avea șansa de a juca în cupele europene și la cel mai bun nivel în România.

450.000 €este cota pe transfermarkt a lui Bogdan Chipirliu



- Știu că Edi Iordănescu a insistat foarte mult pentru acest transfer...

- E prima oară când lucrez cu dânsul. Dar din ce am auzit de la prieteni și foști colegi care l-au avut ca antrenor, este un profesionist. Nu pot decât să mă bucur că m-a dorit așa mult. Știam de acest lucru și chiar a contat mult în alegerea făcută.

- Te temi de faptul că Astra este o echipă total schimbată, toate vedetele din anii trecuți plecând fie la FCSB, fie în Turcia?

- Nu am de ce să mă tem. Este adevărat că este un nou ciclu și sper să facem lucruri bune împreună. Vreau ca Astra să joace în play-off. Poate părea un lucru îndrăzneț din primul an, dar nu avem voie să nu ne gândim la asta. Jucăm la o fostă campioană, o formație cu nume în Europa și locul ei este în lupta pentru titlu.

- Ai petrecut un an și jumătate la Juventus, dar acum vei întâlni formația din Colentina ca adversar. Cum va fi?

- Am foarte mulți prieteni acolo, despărțirea a fost foarte grea de prima dată, când trebuia să merg în Portugalia. Până la urmă am ajuns la Astra. Voi ține legătura cu prietenii de la Juventus. Acolo este și va fi un grup frumos și unit. Sunt convins că vor fi meciuri foarte grele cu Juventus, pentru că acolo sunt jucători buni. Pe această cale vreau să le mulțumesc tutror celor de acolo, colegilor, staffului tehnic. Fără ei nu aș fi marcat atât de multe goluri și să promovăm în LIga 1. Vreau să-i mulțumesc lui Daniel Oprița, mister mi-a acordat multă încredere și m-a ajutat să cresc în valoare.

30 de goluri

a reușit Bogdan Chipirliu pentru Juventus în sezonul trecut din Liga a 2-a. A mai înscris de 19 ori pentru Juventus și în returul din Liga a 3-a