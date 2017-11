EXCLUSIV Război rece la Dinamo! Miriuță îl ignoră total pe Filip și are un mesaj clar: "Nu mai joci"

Era o perioada cand Filip era comparat cu Camora in vederea selectionarii la Nationala. A ramas tot asa . Camora pe dinafara pentru ca nu e roman get-beget ,Filip la fel ,excluzandu-se singur. Pacat , are o sotie frumusica ,o familie deci si ar trebui sa fie mai responsabil. Cat despre Camora ,e prea profesionist sa se tanguie.

mosvasile • 09 Noiembrie 2017, 13:59

Loczi bacs isi inchipuie ca gata,Maxi Oliva este solutia miraculoasa, dar s-a mai pacalit si Contra cu Maxi Oliva! Argentinianul are calitati superioare lui Filip,dar... nu duce mai mult de o repriza iar in plus, are momente cand...dispare din peisaj si atunci e jale pe partea lui! Asa ca, tot Steliano e de baza!