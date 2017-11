EXCLUSIV Reacția lui Steliano Filip după ultimele imagini cu el în club

Articol de — Alin Grigore Luni, 06 Noiembrie, 11:22

Steliano Filip, fundașul lui Dinamo, se apără după ce a apărut într-o poză în club alături de Claudiu Belu (Astra) și Carlo Casap (Viitorul).

Dinamovistul susține că a mers la ziua prietenului său din copilărie, însă fără a-și petrece noaptea în club.

"Diseară este ziua lui Belu, iar el și-a ținut-o sâmbătă seara. Am fost la un lounge și nici n-am putut sta mult pentru că am venit cu familia la Timișoara. Eram la Timișoara și era normal să mă duc la ziua lui. Belu e prietenul meu de mult timp, ne cunoaștem de mici.

Am fost invitat și am trecut puțin pe acolo. Nimic mai mult. Dar de aici și până la faptul că nu am învățat nimic... În plus eram în timpul liber, dar asta-i lumea. Caută numai scandal!", a fost reacția lui Steliano Filip pentru GSP.ro.

14 meciuri a jucat Steliano Filip în acest sezon de Liga 1 pentru Dinamo, fiind unul dintre cei mai folosiți jucători