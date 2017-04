EXCLUSIV Rivaldinho și-a făcut autoportretul: ”Nu suport alcoolul și țigările, evit discotecile”

bridges • 28 Aprilie 2017, 17:40

Am prieteni nascuti in anii 60 care s-au lasat de fumat acum 3 ani,unii chiar de baut...Imi spuneau Bai acum daca ma gandesc in urma nu inteleg de ce am fumat(de ce am baut)...Antrenul,anturajul...Spun tot ei..."Bleah,nu merita ! Mi-am nenorocit sanatatea,acum imi luam si o masina racnet"...Deh,daca m-am maturizat tarziu ce sa fac ?! Asta e realitatea.Rivaldinho este o exceptie fericita ai nostri vor sa para smecheri(desi tocamai asa-i recunosti pe fraieri) si stau toata ziua cu paiul in cavitatea bucala.Ii compatimesc.