EXCLUSIV Se leapădă de Steaua și Dinamo: "Sunt fan U Cluj" + Își dorește să lucreze din nou cu MM Stoica

Gabriel Boștină (39 de ani) a povestit într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor care a fost echipa unde s-a simțit cel mai bine.

- Ai jucat la Oțelul, la Steaua, la Dinamo, la U Cluj. Cine ți-a rămas în suflet?

- Am câștigat trofee și bani și de la Steaua, și de la Dinamo, dar e greu și nu ar fi corect să spun că țin doar cu una sau cu alta. Eu am trăit momente frumoase la ambele rivale. Poftim, sunt cu U Cluj! Cel mai bine m-am simțit acolo, serios. Eram pe final de carieră, dar am fost liniștit. Lumea voia să învețe de la mine. A fost o perioadă relaxantă. La Steaua m-am maturizat și am câștigat trofee. La Steaua am învățat ce înseamnă tactică și să fii fotbalist. La Galați m-am format, având norocul de a fi lângă o generație extraordinară de titani.

- Cu cine țineai când erai copil?

- Tata era cu Craiova, dar eu nu eram fan Știința. Am avut mereu o simpatie, ca puști, pentru FC Național. Eram fan al lui Olăroiu. Chiar îi ziceam lui MM Stoica atunci când eram la Oțelul că m-aș duce să joc pentru "bancari", iar el îmi zicea că sunt nebun.

MM Stoica și spiritul din junglă

- Dacă va fi să revii în fotbal, ce-ai vrea?

- Mi-ar plăcea să lucrez cu MM Stoica. Debutul în fotbal l-am făcut tot cu el, în Divizia A, așa aș face și în cariera de conducător.

- Ți se pare un model de șef de club?

- E greu când ai ajuns la nivelul lui să te iubească toată lumea. Apar și dușmani, și ură, și invidie. Important e ceea ce face el pentru echipa lui, pentru jucătorii din curtea lui. Am lucrat cu el 3 ani la Galați, aproape 6 ani la Steaua, era să lucrăm și la Urziceni. E o psihologie a lui.

- Ai putea fi ca el, e un model de urmat?

- Eu n-aș putea avea temperamentul lui, dar lui i-a folosit. România n-are mulți diplomați, iar când ești în junglă, trebuie să te comporți ca atare. Nu cred că MM face tot ceea ce face pentru că-i place. A devenit cu timpul vulcanic. Eu îl știu din perioada Galați, când avea o ironie frumoasă, dar în jungla de acum sau la Steaua viața te duce spre ceea ce e el.

