EXCLUSIV Secretul noului Lobonț al Ligii 1! Are 309 minute fără gol primit și anunță: "Sper să apăr poarta naționalei la EURO 2020"

Articol de — Vlad Nedelea Duminica, 30 Aprilie, 16:29

Eduard Pap a ajuns la 309 minute fără gol primit în poarta lui ASA Târgu Mureș, ultima clasată din play-out. Goalkeeperul de 22 de ani care n-a primit gol în 4 dintre ultimele 5 meciuri are visuri mărețe.

"Mă bucur că evoluțiile mele au ajuns să fie apreciate. Am sperat întotdeauna și am crezut în calitățile pe care le am. Știam că pot face față la un nivel mai ridicat decât cel din liga secundă", și-a început Eduard Pap discursul pentru GSP.

Multe voci din fotbalul românesc îl compară pe Pap cu Bogdan Lobonț. Portarul ASA-ului a vorbit și despre acest aspect:

"Mă flatează comparația cu un portar atât de mare cum a fost Lobonț. Sper să ajung și eu să apăr cândva poarta echipei naționale și să joc pentru echipe ca Ajax sau AS Roma. E normal să-mi doresc să apăr culorile echipei naționale, dar trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să muncesc din ce în ce mai mult. E greu de crezut ca la Mondialul viitor să fiu acolo, dar sper ca EURO 2020 să mă găsească printre tricolori", a zis Pap.

Eduard Pap și-a făcut și o autocaracterizare:

"Nu sunt un portar foarte înalt, dar cred că am reflexe destul de bune. Sunt tânăr, încă acumulez. Mai am mult de muncă și sper să devin tot mai bun".

Deși echipa sa se află într-un moment dificil, Eduard Pap încă mai speră că ASA se poate salva:

"Cred că nu e cazul să depunem armele, trebuie să luptăm cât mai sunt șanse matematice de salvare. Avem echipă cu mulți jucători experimentați, iar asta ne poate ajuta să gesionăm diferit acest final de campionat", a declarat Pap pentru GSP.ro.

250.000 €e cota de transfer a lui Pap, conform transfermarkt.de



Portarul explică secretul prin care a ajuns să aibă evoluții atât de apreciate la ASA: "Nu știu dacă e neapărat un secret, dar am muncit mult să ajung să joc meci de meci și să reușesc să am evoluții din ce în ce mai bune. Sper ca aceste prestații să fie încununate și cu o salvare de la retrogradare. Cu multă seriozitate și antrenamente făcute cu atenție, cred că fiecare poate progresa".