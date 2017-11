EXCLUSIV Stoican vorbește despre arbitraje înainte de meciul cu CFR: "Nu cer prea mult"

haideusicfr • 05 Noiembrie 2017, 13:07

Domnule Stoican ,dupa valoarea celor doua echipe, CFR ar trebui sa va bata cu 2,3 la zero. Ar trebui....La Boston de ex.Omrani a fost data afara din teren in urma unui fault clar asupra lui in careu. Daca nu credeti uitati-va la reluari. Nu s-a inventat fotbalul asta nici in Ardeal ...dar nici in Moldova !