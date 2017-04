EXCLUSIV Ultimul derby: Contra și Reghe pleacă! » Dinamo și FCSB au găsit deja înlocuitorii pentru sezonul viitor

Ce amuzanti sunteti voi, ce il recomanda pe Claudiu Niculescu sa fie antrenor la Dinamo ??? Cu tot respectu pentru cariera lui de jucator dar ca antrenor nu a demonstrat nimic, si inca e crud pentru o formatie asa de mare cum este DINAMO BUCURESTI. Daca pleaca Contra ( e foarte probabil) atunci principalii favoriti ar trebui sa fie Sumudica sau Miriuta. Cat despre varianta Sumi la FCSB. Asta nu se va intampla in veci. Poate ati luat voi majoritatea jucatorilor de la Astra dar pe Sumudica nu-l luati, ala e antistelist convins. Ala nu va accepta sa-i fie patron unu ca Becali, nu ar avea liniste, si cum am zis, e antistelist convins deci e o utopie. Mai degraba Iordanescu mic vine la FCSB.

belagio • 28 Aprilie 2017, 00:46

Postat de bogdany8 pe 28 Aprilie 2017, 00:40 Ultraseria a inceput cu Galeria Dinamo, multi habar n-au, sa se documenteze pe youtoube sa vada cine a indus aceasta stare europeana in Romania. Doar Dinamo Bucuresti caineee.

1996 , am fost mai multi dupa ce cpuli timisoara au imbracat o peluza , am fost inaintea lor , eram mic si tanar si aztazi sunt confundat cu clona mea belagio care cica tine cu steaua ? eu pe dinamomania sunt facut ce nu sunt? in fine ..Daca vrei sa-ti spun scrasneam din dinti calcand peste oi....