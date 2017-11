EXCLUSIV Unul dintre petrecăreții lui Dinamo promite iar că se schimbă: "Acum, chiar sunt sigur că nu se va mai întâmpla"

Articol de — Eduard Apostol Luni, 06 Noiembrie, 16:19

Fundașul Ionuț Nedelcearu, 21 de ani, își pune cenușă în cap după ultimul scandal, când a băut înaintea meciului de Cupă cu Aerostar, și promite că se face băiat cuminte.

Ionuț Nedelcearu a fost singurul din grupul "petrecăreților de la Piatra-Neamț" care a fost titular la Mediaș, câștigat de Dinamo, 3-0. Fotbalistul continuă să fie smerit după tot scandalul ce-a urmat beției din Moldova, mai ales că a fost băgat în ședință și de Contra, nu doar de oficialii roș-albilor.

"A fost presiune mare, recunosc că norocul meu a fost că sunt jucător Under 21 și astfel am jucat. Știu că am greșit, dar prea toată lumea m-a lovit... Totuși, îmi dau seama că e firesc ca lumea să dea în mine după ceea ce am făcut. Nu vreau să mai trăiesc vreodată ceea ce mi s-a întâmplat în ultima săptămână", a comentat fundașul.

Și spune că e conștient de faptul că nu va mai avea o altă șansă după ce a fost implicat, în primăvară, și în scandalul "beție în avion" la selecționata U21, alături de Patrick Petre și de Alin Dudea. "O să-mi văd de fotbal și de Dinamo. Repet, și eu, și ceilalți am învățat ceva și nu o să se mai întâmple. Acum, chiar sunt sigur că nu se va mai întâmpla. Știu ce a fost în trecut. Sunt conștient că la următoarea abatere, cariera mea poate fi închisă!", a comentat fotbalistul care era monitorizat, în urmă cu un sezon, de Fiorentina și de Sampdoria.

Nede a dezvăluit că Miriuță le-a ținut un speech în vestiar înainte de meciul victorios de la Mediaș: "Aveam nevoie de 3 puncte, erau vitale, pentru moral și ca să continuăm lupta în campionat. «E momentul zero, trebuie să fim uniți și să luptăm împreună pentru play-off, doar așa vom învinge", ne-a zis Mister".

2 meciuria ratat Nedelcearu în acest sezon, cu Sepsi (1-0) și cu Juventus (3-0). În total, a fost integralist în 16 partide în toate competițiile

1.500.000 €este cota de piață a lui Ionuț, conform transfermarkt.com