EXCLUSIV / VIDEO » Dielna: "Am crescut singur de la 14 ani. Mă reîntorc periodic acasă, în ghetouri"

Articol de — Victor Vrînceanu Vineri, 21 Aprilie, 17:45

Fundașul dinamovist Claude Dielna, 29 de ani, vorbește în Gazetă despre viața grea pe care a avut-o și își expune filosofia.

"Am avut o copilărie grea și am avut foarte multe lipsuri. Am crescut singur de la 14 ani. Am fost foarte sărac și singura mea șansă a fost fotbalul. Am muncit foarte mult toată viaţa pentru a obţine ce îmi doresc. Și cred că merit tot ce am!", mărturisește Dielna.

"Am momente poate de rătăcire, când mă ia valul pentru că, trebuie să recunosc, viaţa de fotbalist e altfel. Te mai fură câteodată celebritatea, banii, presa sau fanii și uiţi cine ești de fapt. Mă reîntorc periodic acasă, în ghetourile în care am crescut, la prietenii mei din copilărie și revin cu picioarele pe pământ. Când mă întorc la viaţa mea de zi cu zi, privesc lucrurile cu alţi ochi", mai spune francezul, care atinge și subiectul Dinamo: "Eu mă gândesc de la meci la meci, dar e adevărat că dacă batem Craiova începem să contăm cu adevărat în lupta la titlu".

