Fanii sunt în război cu Ionuț Negoiță » De ce este acuzat finanțatorul lui Dinamo

ticbis • 23 Ianuarie 2017, 16:23

Postat de dinamo100 pe 23 Ianuarie 2017, 15:17

Chestia asta cu "transferurile in pauza de iarna" e un pic artificiala. Amintiti-va cate astfel de transferuri se faceau in anii 80-90, perioada in care aveam fotbal, nu ca acum. Foarte putine. De asemenea, cluburile mari isi fac transferuri din timp pentru sezoanele viitoare, nu asa, jucatori luati la kg in pauza de iarna, in speranta ca poate ciupesti vreun trofeu in urmatoarele 3 luni! Cat despre Dinamo, vina cea mare o are evident Negoita, care e un ipocrit si mimeaza "constructia" unei echipe, desi e clar ca el nu vrea sau nu poate sa investeasca bani in aceasta echipa. Ar putea sa fie mult mai sincer si sa spuna ca el nu are bani de bagat in echipa si ca echipa nu poate supravietui decat cu actualul nivel al salariilor si doar obtinand ceva venituri din vanzari de jucatori. Atat.