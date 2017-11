Flavius Stoican amenință FCSB cu doi dintre jucătorii cheie de la CSM Poli Iași: "O să-i vedeți!"

rocknroll • 06 Noiembrie 2017, 22:19

Mai, astia nu inteleg sau fac pe prostii, din frustrare? Cum naibii ca FSCB sa nu fie Steaua? Cautati pe site-ul UEFA! Este una si aceeasi echipa cu cea care a jucat semifinala UEFA in 2006; optimi UEFA in 2005; sferturi in Cupa Cupelor, in 1993; finala CCE in 1989; semifinala CCE in 1988 si castigatorea CCE in 1986! Cea de care spuneti voi c-ar fi "Steaua", este o noua echipa infiintata de curand, pe structura unei alte echipe. Nu are nicio continuitate, nu are nimic! Doar numele... luat cu japca in Justitia din Tara lui Peste-Prajit!