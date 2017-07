"Foarte puternic şi tehnică bună" » Costin Lazăr caracterizează noul transfer al lui Dinamo

Articol de — Victor Vrînceanu Sambata, 01 Iulie, 09:00

Costin Lazăr a fost coleg la PAOK cu noul stoper al lui Dinamo, Giorgos Katsikas, şi îi face acestuia portretul

Dinamo l-a adus pe Giorgos Katsikas, 27 de ani, ca înlocuitor pentru Claude Dielna, care a declinat oferta de prelungire primită din Ştefan cel Mare. Katsikas a evoluat în perioada 2011-2014 la PAOK Salonic, în Grecia, unde a fost coleg cu Costin Lazăr.

Închizătorul de 36 de ani al celor de la FC Voluntari a jucat pentru eleni în perioada 2011-2014 şi a acceptat să facă pentru GSP portretul fundaşului transferat de "câini": "Nu l-am mai văzut de patru ani pe Katsikas, dar ce pot să îţi spun este că e foarte puternic, are tehnică şi o poziţionare în teren foarte bună. Are şi defectele lui, dar cred că şi-a îmbunătăţit jocul şi şi-a corectat greşelile în anii în care nu l-am mai văzut. Interesant este că deşi e tehnic, nu fuge de contact şi, foarte important, nu are deloc probleme cu viaţa extrasportivă. Are un caracter de calitate. Când juca în Grecia era văzut drept un jucător de mare viitor, talent mare".

4 goluriîn 40 de meciuri a marcat Katsikas pentru PAOK, în campionat

7 goluri în 70 de meciuri a înscris C. Lazăr pentru PAOK, în campionat

94 de meciuri are Katsikas în 10 ani de fotbal profesionist