FOTO Istvan Kovacs a comis-o la meciul 200 în Liga 1! N-a dat un penalty evident în Viitorul - Astra » Verdictul specialistului

iosif_vs • 29 Aprilie 2017, 21:51

Postat de Ferdinand Mihai pe 29 Aprilie 2017, 21:39

"Raul, ramul/ Imi e prieten numai mie.." Tactica becaliana pusa in aplicare. Cumpara jucatori de la adversare, nu pentru ca ar avea nevoie, ci doar ca sa le slabeasca, tenteaza antrenorii si jucatorii adversarelor din aceleasi motive, plateste arbitri, adversarele lui Dinamo si Viitorul, isi dau viata impotriva lor, insa subit nu mai au nici un chef de joc impotriva fcsb..... Si va intrebati de ce oamenii cu scaun la cap urasc fcsb? Uite de asta, pt ca Becali reprezinta tot ce e mai rau in tara asta, ca el sunt o gramada, el reprezinta sau mai bine zis, personifica sistemul corupt, plin de non-valori, dar asezati in pozitie de decizie. El asta face, in loc sa ajute la dezvoltarea competitiei prin aducerea si stimularea jucatorilor de valoare, el doar distruge, asta a facut toata viata lui, doar a distrus. Orice gest facut de el, chiar si cele asa numite de binefacere, sunt investitii pentru castigul personal. Atat stie omul asta si de asta il numesc un paria al societatii, un om care atat timp cat va exista, el si cei ca el, tara asta nu va avea nici o sansa de dezvoltare!