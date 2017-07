FOTO Mutare surprinzătoare la Viitorul » Un fotbalist dorit de Hagi în iarnă a plecat după doar jumătate de an » EXCLUSIV Prima reacție

Articol de — Iulia Iordache Marti, 04 Iulie, 13:56

Neluț Roșu, mijlocașul central transferat de Viitorul în iarnă, pleacă după doar 6 luni de la echipa lui Gheorghe Hagi. Fotbalistul de 24 de ani a ajuns la un acord cu Levski Sofia.

Roșu a efectuat deja vizita medicală și a semnat cu formația care a terminat sezonul trecut pe poziția secundă în prima ligă bulgară, la 16 puncte în spatele campioanei Ludogoreț.

"Am primit oferta de la Levski și am ales să plec pentru că este mult mai bine pentru mine și pentru familia mea. Îi mulțumesc domnului Hagi pentru tot ce m-a învățat în cele 6 luni petrecute la echipă. Le doresc mult succes în Supercupă și în Liga Campionilor! Îmi doresc să reușesc cu Levski ce am reușit și la Viitorul. Vreau să luăm titlul și să îmi ajut echipa cât mai mult!"", a spus Roșu pentru GSP.RO.

"Neluț a venit de la campioana României la o echipă mare. Levski este una dintre cele mai importante echipe din istoria fotbalului bulgar. Sunt convins că va continua și aici evoluțiile excelente avute la Viitorul.

Este un fotbalist care, la 24 ani, poate face pasul către fotbalul mare, iar Levski este echipa potrivită pentru a facilita acest lucru", a spus impresarul fotbalistului, Bogdan Apostu.

Mijlocașul pleacă de la Viitorul, chiar dacă a jucat în majoritatea partidelor. A adunat 14 meciuri, fără să reușească vreun gol. A oferit însă două pase decisive.

Crescut la CFR Cluj, Neluț Roșu a jucat în cariera sa pentru echipa a doua a clubului, Luceafărul Oradea, Concordia Chiajna, FC Botoșani, prima echipă a CFR-ului și Viitorul.

100.000 €va încasa Viitorul pentru transefrul lui Neluț Roșu la Levski