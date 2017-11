FOTO Rivaldinho a devenit tată! Rivaldo a revenit la București pentru nașterea nepotului său: "Un dar de la Dumnezeu"

Dia de muita emoção, nasceu meu neto Davi. Obrigado Senhor por esse presente em nossas vidas. Parabéns meu filho @9rivaldinho e minha nora @_gabipmello que vocês possam educar com sabedoria e cuidar com muito amor desse grande presente que o Senhor deu a vocês. Que alegria de ser vovô Deus é Fiel

A post shared by Rivaldo Ferreira (@rivaldooficial) on Nov 6, 2017 at 12:34am PST