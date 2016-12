GALERIE FOTO Greșeala pe care nimeni n-a observat-o la Derby! Debutantul Feșnic a comis-o în primele minute din repriza secundă

daculliber • 24 Decembrie 2016, 02:30

*** de la GSP au ajuns sa dea o noua interpretare notiunii de timp: faultul lui Filip a fost facut in min 47 (desi atit el cit si Lazar au atacat mingea, prinzindu-l intre ei pe prefacutul de Popa, care dupa ce se tavalea de mama focului, in secunda doi era in picioare si numai bun de fuga), deci in acel minut Filip nu avea cartonas galben...*** frustrate care scriu pe aici, argumenteaza ca Filip ar fi fost eliminat pt un eveniment care nu se intimplase inca (galbenul din min 53)!?!?! Asta-i cea mai tare logica "made by GSP"!!! Pai de dragul argumentului, bai baieti, daca Filip lua galben in min 47 (si nu Lazar), atunci poate Filip ar fi jucat mult mai prudent si nu mai lua cartonasul din min 53, nu? Sau poate Filip se accidenta in min 52 si era inlocuit de Romera, si atunci nu mai apuca min 53, nu? Nu, n-avem cum sa stim dragi gsp-isti fcsb-isti, pt ca daca ar fi existat dreptate pe lumea asta, voi nu ati fi ajuns "jurnalisti"...