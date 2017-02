Ganea îl învață pe Reghecampf cum să folosească un jucător: "Eu asta îi ceream"

Vineri, 10 Februarie, 13:10

Ionel Ganea, fostul antrenor al lui Moke la FC Voluntari, îl sfătuiește pe Reghecampf să-l folosească pe jucător pe postul de mijlocaș central, nu în apărare.

"Pe Moke l-am folosit foarte mult mijlocaş. E un jucător defensiv foarte bun, aleargă foarte mult, câştigă multe dueluri aeriene şi fizice unul la unul. Eu îi ceream doar să îmi facă faza defensivă şi să paseze la jucătorul cel mai apropiat", a declarat Ionel Ganea la TV Digi Sport.

Gigi Becali a anunțat că Moke va ieși din echipă, în locul său fiind trecut Bălașa, iar pe postul de fundaș dreapta va juca Pleașcă.

Ganea nu și-a uitat nici fosta echipă. Antrenorul a fost ironic cu actualul staff al celor de la FC Voluntari: "S-a spus că au făcut pregătire bună în această iarnă. Cum ai făcut tu pregătire bună când pierzi cu 0-5 în primul meci?

Când eram eu antrenor, am făcut o pregătire fizică foarte bună, chiar dacă am avut o perioadă foarte scurtă de a pregăti echipa. Am dat multe goluri pe finaluri de meci, asta demonstrează cât de bine pregătiţi eram".