Gata, a gândit-o Gigi! Cum poate lua Dinamo titlul în Liga 1 și ce concluzie clară are: "Asta se întâmplă!"

stelbz • 20 Aprilie 2017, 12:26

Intradevar, dupa aceasta etapa se vor clarifica mai bine sansele la titlu. Dinamo a castigat etapa trecuta mai mult pe ghinionul avut de Viitorul in multe faze de atac. Si nu pe o valoare superioara de joc. Viitorul joaca cu adevarat fotbal, are un joc cursiv pe care nu-l are nicio echipa, asa ca Steaua daca vrea cele 3 puncte va trebui sa nu repete jocul jalnic facut la Cluj. S-a vazut ca toate cele 6 echipe din play-off au inconstanta in joc de la o etapa la alta, asa ca ne putem astepta la orice rezultat. Asa ca lupta la titlu ramane(inca) deschisa pentru 3 echipe.....